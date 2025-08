I video dell'Università di Pisa nei nuovi totem digitali del Comune, dal centro al litorale

Le immagini della nuova campagna video dell’Università di Pisa arricchiscono il palinsesto dei totem digitali appena installati dal Comune e si affacciano direttamente sulle vie cittadine. Chi passeggia in centro o a Tirrenia, può ora imbattersi nei volti di Chiara, Lorenzo e Martina, i tre protagonisti della nuova campagna di orientamento dell’Ateneo, pensata per raccontare l’esperienza universitaria a Pisa con un linguaggio narrativo e coinvolgente.

I video – tre brevi storie che si intrecciano in un unico racconto corale – sono proiettati accanto ai contenuti turistici e culturali già in programma, come la campagna di promozione "Where is the tower?". La loro presenza rafforza il legame tra università e città, offrendo a chi arriva a Pisa uno sguardo diretto sulla vita universitaria, tra studio, scoperte, incontri e bellezza quotidiana.

Dopo il debutto sui social di Unipi, la campagna dell’Ateneo prosegue quindi nelle piazze, davanti a passanti, turisti e futuri studenti. I totem, sei in totale e dotati di monitor ad alta definizione, diventano così strumenti dinamici di comunicazione urbana, che parlano del territorio, degli eventi e, da oggi, anche dell’università.

"Ringrazio l’assessore Pesciatini e l’amministrazione comunale per questa opportunità – ha detto il professore Marco Macchia, delegato per i Rapporti con il territorio dell'Università di Pisa - I nuovi totem digitali, oltre a promuovere Pisa come polo culturale e turistico d’eccellenza, offrono uno sguardo diretto sulla vita universitaria, raccontata attraverso le storie delle nostre studentesse e dei nostri studenti, valorizzando così il ruolo di Pisa come città universitaria".

"Abbiamo accolto con favore la richiesta da parte della nostra Università di ospitare nei totem civici la campagna di comunicazione per l’orientamento 2025/2026, a conferma di quanto questi dispositivi costituiscano oggi una efficace occasione di informazione immediata non solo per i turisti che visitano la nostra città ma anche per gli studenti del nostro ateneo e per l’intera comunità – ha detto Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa - La rete dei totem digitali è uno strumento di comunicazione moderno e tecnologico in grado di raggiungere migliaia di persone al giorno e sono a disposizione delle istituzioni cittadine per contribuire alla valorizzazione unica dell’offerta turistica ma anche culturale della nostra città e l’Università di Pisa ha colto subito il valore e le opportunità che questi dispositivi possono costituire per veicolare tutto il patrimonio di conoscenze presente nel nostro tessuto territoriale".

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

