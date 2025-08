In fiamme compattatore di plastica in zona industriale di Gello, nessun ferito

Nella zona industriale di Gello a Pontedera nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, si è sviluppato un incendio all’esterno di un capannone in via Raffaele Mattioli. L’allarme è scattato alle 18:51, quando due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute per domare le fiamme divampate da un compattatore di materiale plastico.

Il rogo si è sviluppato durante le normali attività di lavorazione, coinvolgendo rapidamente il materiale plastico accumulato all’esterno dell’edificio. Pronto e risolutivo l’intervento del personale VV.F., che ha impedito la propagazione delle fiamme al capannone, evitando così danni più gravi alla struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti, né danni all’edificio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in sicurezza, riportando la situazione sotto controllo.