Incendio cella frigorifera in galleria sull’A1 tra Firenzuola e Badia, poi un incidente

Dalle ore 20:50 di oggi, martedì 6 agosto, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze – con personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest – sono impegnati in un intervento sull’autostrada A1, in direzione Bologna, al chilometro 21.8, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, per un incendio che ha coinvolto una cella frigorifera all’interno della galleria di base.

Sul posto sono state inviate due squadre operative e due autobotti, supportate dal carro aria proveniente dalla sede centrale di Firenze, oltre che da personale del comando dei Vigili del Fuoco di Bologna. Le operazioni di spegnimento sono iniziate tempestivamente grazie all’arrivo della squadra di Barberino, che ha lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale, che ha disposto la chiusura temporanea della galleria, e i mezzi sanitari di soccorso, attivati in seguito al verificarsi di un incidente stradale avvenuto a breve distanza dal luogo dell’incendio, durante le fasi dell’intervento.

Non si segnalano al momento feriti gravi.

AGGIORNAMENTO

È tornata sotto controllo la situazione nella galleria di base dell’autostrada A1, nel tratto tra Firenzuola e Badia, dove nella serata del 6 agosto si è sviluppato un incendio su un mezzo pesante fermo in un’isola di emergenza. Il veicolo, scarico, è stato trovato con la cabina di guida e parte della cella frigorifera in fiamme. Le operazioni di spegnimento, avviate dal personale GSA, sono state completate dai Vigili del Fuoco dei comandi di Firenze e Bologna, che hanno poi proceduto alla bonifica del mezzo.

L’incendio, avvenuto circa 4 km all’interno della galleria (lunga complessivamente 8 km), ha generato densi fumi che hanno ridotto la visibilità, costringendo diversi veicoli a fermarsi. Alcuni occupanti si sono rifugiati nelle vie di fuga e nelle aree di sicurezza interne alla galleria.

Successivamente, al km 21+600, si è verificato un tamponamento tra un’autovettura e un carro attrezzi, inizialmente non visibile a causa del fumo. Con il miglioramento della visibilità, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le necessarie verifiche per accertare l’eventuale presenza di feriti.

Le persone rifugiate nelle aree di sicurezza sono state affidate al personale sanitario per controlli e accertamenti al pronto soccorso. Sul posto anche Polizia Stradale e personale GSA.

Riaperto il tratto tra Firenzuola e Badia

Alle 23:30 circa di ieri, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 21,8, all’interno della galleria di Base.

Attualmente, come comunica Autostrade, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Bologna.

