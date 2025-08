Incendio cella frigorifera in galleria sull’A1, poi un incidente: traffico interrotto

Dalle ore 20:50 di oggi, martedì 6 agosto, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze – con personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest – sono impegnati in un intervento sull’autostrada A1, in direzione Bologna, al chilometro 21.8, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, per un incendio che ha coinvolto una cella frigorifera all’interno della galleria di base.

Sul posto sono state inviate due squadre operative e due autobotti, supportate dal carro aria proveniente dalla sede centrale di Firenze, oltre che da personale del comando dei Vigili del Fuoco di Bologna. Le operazioni di spegnimento sono iniziate tempestivamente grazie all’arrivo della squadra di Barberino, che ha lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale, che ha disposto la chiusura temporanea della galleria, e i mezzi sanitari di soccorso, attivati in seguito al verificarsi di un incidente stradale avvenuto a breve distanza dal luogo dell’incendio, durante le fasi dell’intervento.

Non si segnalano al momento feriti gravi.

