Incendio di sterpaglie vicino alle abitazioni a Fauglia

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco oggi, intorno alle 12:49, in via Garibaldi nel Comune di Fauglia, dove un incendio di sterpaglie ha minacciato un’area abitata.

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa, intervenuta con due mezzi antincendio e un’autobotte, ha rapidamente domato le fiamme che stavano interessando un canneto, riuscendo a evitare che l’incendio si propagasse verso le abitazioni adiacenti.

Terminata l’estinzione, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, impedendo ulteriori rischi. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

