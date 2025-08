Libro torna negli scaffali della biblioteca di Signa, era in 'prestito' da 40 anni

Un gesto semplice che nella sua semplicità conserva dentro di sé un forte valore simbolico. Lo scorso 6 agosto è stato restituito alla biblioteca un libro che mancava esattamente da 40 anni quando qualcuno lo prese in prestito. È così ritornato “a casa” il volume quarto della collana “Storia di Firenze. I primordi della civiltà fiorentina” di Robert Davidsohn dedicato agli impulsi interni, gli influssi esterni e alla cultura politica.

Uno dei primi ad apprezzare il gesto è stato proprio il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: "La riconsegna, dopo oltre 40 anni, di un libro alla nostra Biblioteca comunale non è solo una curiosità, ma anche un bellissimo atto di rispetto nei confronti del patrimonio culturale condiviso, la dimostrazione che i libri non sono oggetti da dimenticare, ma custodi di memoria e conoscenza. Per questo mi sento di ringraziare chi ha avuto questo pensiero: è un bel messaggio di attenzione e responsabilità civica, che ci ricorda quanto sia importante valorizzare e prendersi cura dei beni comuni”.

Il primo cittadino Fossi, in seguito, ha colto l'occasione per ricordare quanto la biblioteca sia un luogo ricco e accogliente, in quanto, date le storie che racchiude tra i suoi scaffali, ogni giorno ci regala cultura, memoria e partecipazione.

"Ogni libro - ha concluso - ha una sua storia, e questa in particolare ci insegna che non è mai troppo tardi per compiere un atto di responsabilità e rispetto verso i beni comuni”.

