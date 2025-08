Aggredisce e rapina la compagna, poi minaccia di darsi fuoco: fermato dopo inseguimento

Momenti di tensione nella tarda mattina di oggi a Montelupo Fiorentino. Un uomo si è presentato presso l'abitazione dove lavora la moglie, una collaboratrice domestica, intimandogli di seguirlo. Al rifiuto di questa l'uomo è andato in escandescenze, prima l'ha aggredita e poi l'ha tapinata, portandogli via le chiavi dell'abitazione e il cellulare. La donna si è rifugiata sul balcone chiedendo aiuto e sono stati allertati i carabinieri intorno alle ore 9.

L'uomo, 43 anni, di origine marocchina, è andato via, ma si è ripresentato poco dopo in evidente stato di alterazione, si è ripresentato cospargendosi di benzina e minacciando di darsi fuoco. Nonostante i tentativi di calmarlo da parte dei carabinieri, l'uomo non si è mostrato collaborativo. Si è quindi rimesso alla guida ed è fuggito via. L'auto è stata rintracciata sulla Tosco Romagnola a Empoli, ma all'ennesima richiesta di fermarsi è scattato un inseguimento che ha coinvolto quattro mezzi dei carabinieri. L'inseguimento si è concluso nuovamente a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi, grazie ad una manovra a tenaglia.

Vistosi bloccato il 43enne, chiusosi in auto, ha nuovamente minacciato di darsi fuoco mostrando un accendino fino a che uno dei militari è riuscito ad aprire la portiera permettendo agli altri di estrarre l’uomo dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi e sono stati allertati i vigili del fuoco anche per il pericolo costituito dalla benzina che l'uomo aveva addosso, ma non è stato necessario il loro intervento.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina, maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Empoli per i dovuti accertamenti sanitari ma non ha riportato gravi ferite.

