Mozione Tari, la maggioranza a San Miniato: "Coerenza e rispetto dei tempi"

Dopo le notizie pubblicate il 5 agosto sulla mozione TARI presentata dal Gruppo Misto durante il Consiglio Comunale del 31 luglio, il gruppo di maggioranza – formato dal Partito Democratico e dalla lista civica Noi per San Miniato – vuole chiarire la propria posizione e "correggere alcune informazioni che riteniamo fuorvianti". Di seguito la nota.



Durante quella seduta, la maggioranza ha proposto una soluzione per l’affidamento del servizio TARI con una formula “3+2”: cioè un contratto di 3 anni, con possibilità di estenderlo per altri 2, includendo anche una clausola per rivedere le condizioni e la possibilità di uscire dal contratto se necessario. Questa proposta è stata pensata per essere sostenibile, chiara e in linea con il piano amministrativo già approvato (il cosiddetto DUP), senza bisogno di rivederlo.



Va detto che, già in una riunione precedente, la maggioranza aveva chiesto di poter vedere in anticipo la mozione del Gruppo Misto per poterla valutare con calma. Ma la capogruppo del Gruppo Misto ha deciso di non condividere il testo nei tempi richiesti, impedendo un confronto disteso. Quando poi il documento è stato presentato, conteneva almeno due errori giuridici evidenti, che ne mettevano in dubbio la validità.



Dopo il ritiro della prima mozione, ne è stata presentata un’altra che proponeva di fare una nuova gara per affidare il servizio solo per un anno. Questa proposta, sostenuta da Forza Italia, avrebbe però reso difficile la partecipazione di altri operatori, perché un contratto così breve non è conveniente per chi lavora nel settore.



Durante il dibattito, tutta l’opposizione – da Fratelli d’Italia a Forza Italia, passando per Filo Rosso – ha sostenuto la proposta del Gruppo Misto, che prevedeva un contratto “2+2” (due anni più altri due di proroga). Ma questa formula avrebbe richiesto di rivedere il piano amministrativo già approvato, creando ritardi e complicazioni evitabili.



Con questo comunicato, il gruppo di maggioranza ribadisce il proprio impegno per una gestione pubblica trasparente, competente e orientata al bene della comunità. In un momento delicato come questo, è importante mantenere un confronto politico rispettoso e costruttivo, evitando polemiche e interpretazioni forzate che rischiano di danneggiare il lavoro istituzionale.

Notizie correlate