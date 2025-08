Ponte di Serravalle, pubblicato bando per allargamento SR 435 a intersezione con SP 40

Maggiore sicurezza e viabilità più scorrevole: sono questi gli obiettivi dell’intervento previsto sulla strada regionale 435 “Lucchese” all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale 40 “Della Nievole”, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese (Pt). È stato appena pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione prevista entro fine anno e avvio del cantiere entro la primavera 2026.

L’intervento, dal valore complessivo di 9,6 milioni di euro finanziati con Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), riguarda un tratto particolarmente critico dell’asse viario che collega Pistoia a Lucca, attraversando numerosi centri della Valdinievole come Pescia, Montecatini e Serravalle.

“Si tratta di un’opera molto attesa – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli – necessaria per mettere in sicurezza un punto delicato della viabilità regionale, dove la carreggiata si restringe e la presenza di curve, accessi ravvicinati e marciapiedi stretti rende il transito difficile e pericoloso, soprattutto per i mezzi pesanti. L’intervento riguarda l’adeguamento del tratto di SR 435 a Ponte di Serravalle, in un contesto viario di grande rilevanza per il collegamento tra la Valdinievole e il capoluogo”.

Nel dettaglio, il progetto prevede:

- la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’attuale innesto tra via Lucchese e via Palazzi, sulla riva destra del Ponte sul Torrente Nievole, per migliorare la sicurezza e fluidità delle manovre veicolari;

- il consolidamento e l’ampliamento del ponte, con l’allargamento della carreggiata e l’inserimento di marciapiedi su entrambi i lati, per garantire un attraversamento più sicuro sia per i veicoli che per i pedoni;

- l’allargamento della strada verso Serravalle, mediante berlinese di pali, per migliorare la percorribilità del tratto a monte e agevolare il transito dei mezzi pesanti.

A ridosso del ponte si trova inoltre un'intersezione a raso particolarmente critica con la SP 40 e via Treggiaia. La SP 40 collega l’Alta Valdinievole e un'importante area industriale del comune di Serravalle Pistoiese, servendo anche una zona collinare densamente abitata e ricca di strutture agrituristiche e di interesse turistico.

“L’intervento – ha concluso Baccelli – risponde alle esigenze di sicurezza, efficienza e sostenibilità, fondamentali per una viabilità al passo con le necessità del territorio e in grado di accompagnarne lo sviluppo economico e sociale”.