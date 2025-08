Disagi sul ponte dell'Elsa. Lavori fino all'inverno, poi la chiusura per 7 mesi

Il cantiere per la messa in sicurezza del ponte sull'Elsa tra Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, avviato alla fine del maggio scorso, prosegue come da cronoprogramma. Ma mentre continuano le operazioni di riqualificazione della Città Metropolitana di Firenze, ora dedicate agli scavi sotto il ponte per il consolidamento delle fondazioni e successivamente al rifacimento dell'impalcato, previsto dal prossimo marzo a settembre, si sono registrati dei disagi al traffico. In particolare, come riporta il quotidiano Il Tirreno, nei giorni scorsi si sono incrociati nel tratto del ponte un bus di linea e un trattore che, nel tentativo di scambiarsi, ha effettuato una manovra finendo sul parapetto in muratura e richiedendo l'intervento del personale della provincia di Siena.

Questa fase, quella del consolidamento delle fondazioni con lavori in alveo fluviale, dunque da condurre necessariamente fuori dal periodo invernale, finirà il 30 novembre seguita da uno stop delle operazioni fino a febbraio 2026. Poi prenderà il via la seconda fase, dedicata al rifacimento dell'impalcato, come anticipato dal 1° marzo 2026 al 30 settembre 2026. Sette mesi durante i quali il ponte sarà chiuso al traffico, sia veicolare che pedonale. E sul territorio, tra i tre comuni e il Senese che attendono il completamento del nuovo tratto della Srt 429, il terzo lotto tra Certaldo e Castelfiorentino, si prospetta un afflusso maggiore per le viabilità interne.

I lavori: consolidamento, strade e marciapiedi più larghi

In totale i lavori, finanziati interamente dalla Città Metropolitana di Firenze con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,1 milioni di euro, hanno una durata di 20 mesi già iniziati con conclusione prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. L'infrastruttura del ponte sarà mantenuta nel suo involucro esterno ma verrà svuotata, rifondata e consolidata, per un ponte come nuovo. Sede stradale e marciapiedi saranno allargati, con percorsi pedonali che passano da 1,10 metri dell'attuale passerella di metallo a 1,55 metri per ciascuno dei due nuovi marciapiedi, oltre che con larghezze dei percorsi veicolari che passano da 2,95 metri di ciascuna delle due attuali corsie a 3,50 metri di ciascuna delle due nuove corsie. Questo renderà possibile rimuovere le attuali limitazioni presenti sul ponte, ovvero il divieto di transito per veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate o aventi larghezza superiore a 2,30 metri.

Le fasi del cantiere

Dopo le operazioni preliminari di esproprio terreni e bonifica, iniziati a gennaio, la prima fase da maggio a novembre 2026 vede i lavori nell'alveo del fiume, con consolidamento delle fondazioni, delle pile e delle spalle e per questo periodo il ponte resta aperto regolarmente. Poi la sospensione dei lavori, da dicembre a febbraio. Al via con la seconda fase da marzo 2026 fino a settembre, quando il ponte come detto resterà chiuso al transito pedonale, ciclabile e veicolare per consentire, come spiegato dalla Città Metropolitana, lo spostamento dei sottoservizi, demolizioni, smontaggi, consolidamenti, la realizzazione degli impalcati. Infine, a ottobre 2026 il ponte riaprirà al transito, ma i lavori proseguiranno con il consolidamento delle spalle, il restauro esterno e i lavori di finitura.

Trasporto pubblico nei mesi di chiusura del ponte. Nei sette mesi di chiusura previsti, verranno potenziate le corse dei bus linee 34 extraurbana Castelfiorentino - Montaione, linea 128 Extraurbana San Gimignano - Certaldo, Linea 409 urbana. Sarà garantito il trasporto scolastico con leggero aumento dei tempi di percorrenza e verrà istituita una navetta gratuita che collegherà la zona sulla riva opposta dell'Elsa, Badia a Elmi e Badia a Cerreto con Certaldo e viceversa, con corse continue su tre fasce orarie quotidiane.

