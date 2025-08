Rapina con machete a minorenni a Firenze: arrestato 24enne

Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato, armato di machete, quattro minorenni lo scorso 17 aprile in via Rocca Tedalda a Firenze. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare dal gip su richiesta della procura fiorentina. Durante la rapina, il 24enne avrebbe minacciato i ragazzi costringendoli a consegnare una piccola somma di denaro.

