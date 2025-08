Ruba in un appartamento in ristrutturazione, arrestato a Santa Croce

Un 29enne è stato arrestato per furto in abitazione a Santa Croce sull'Arno. Il giovane è entrato in azione nel primo pomeriggio di domenica 3 agosto in un edificio in ristrutturazione.

Sul posto, i carabinieri hanno trovato il titolare di un'impresa edile che, mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione all'interno di un appartamento di sua proprietà, aveva bloccato un uomo intento a fuggire da una finestra. Quest'ultimo si era introdotto nell'abitazione e si era impossessato di un marsupio lasciato nel corridoio dall'imprenditore. Il marsupio aveva all'interno il portafoglio della vittima, con documenti d'identità, carte di credito e la somma di 80 euro.

All'arrivo dei militari, l'uomo ha tentato di nascondere il portafoglio nella tasca dei pantaloni, ma è stato prontamente scoperto e ha restituito la refurtiva. Il 29enne è stato arrestato.