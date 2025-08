Sicurezza a Castelfiorentino, Urso (FdI): "Bene il progetto ‘Città, comunità e cura’"

“Accogliamo con favore e soddisfazione l’avvio del progetto ‘Città, comunità e cura’, che punta a migliorare la sicurezza urbana e a rafforzare il presidio sociale a Castelfiorentino, coinvolgendo i cittadini e in particolare i più giovani in un percorso di partecipazione attiva.”

Lo dichiara in una nota la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Serena Urso, che sottolinea come “la legalità e la sicurezza non siano mai temi secondari, ma condizioni fondamentali per la vivibilità e il benessere di ogni comunità”.

“Da sempre – prosegue Urso – sono una convinta sostenitrice del controllo di vicinato e di tutte quelle iniziative che promuovono un’alleanza concreta tra istituzioni e cittadini nella tutela del territorio. Per questo saluto positivamente ogni progetto che, come questo, va nella direzione di rafforzare la presenza attiva e responsabile delle persone negli spazi urbani, valorizzando anche il ruolo educativo e preventivo nei confronti delle giovani generazioni.”

“Occorre agire con determinazione su tutte le aree più critiche della città, come la stazione, il centro storico alto e le zone di degrado, affinché ogni cittadino si senta realmente sicuro, rispettato e parte di una comunità coesa.”

“Fratelli d’Italia – conclude – continuerà a lavorare con spirito costruttivo affinché la sicurezza non resti solo un titolo nei progetti, ma diventi un fatto concreto nella vita quotidiana delle famiglie, dei commercianti e dei giovani di Castelfiorentino.”

Fonte: Ufficio stampa

