Empolese Valdelsa: stanziati fondi per affitti, sicurezza e sociale

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha approvato nella seduta del 29 luglio un'importante manovra finanziaria con l’obiettivo di sostenere gli interventi nel campo sociale, nella sicurezza e nei servizi legati alla protezione civile.

“Ringrazio il lavoro di tutti gli uffici dell’Unione e di tutti I sindaci delegati per quanto fatto in questo ultimo periodo per arrivare a questo importante momento che ci consente di rispondere a diversi bisogni sul territorio della nostra Unione.” dichiara il Presidente Alessio Mugnaini.

In particolare, con questa variazione di bilancio, sono stati finanziati 400.000€ di fondo affitti compensando i tagli che il governo nazionale ha fatto da anni in questo settore, il tema dell’abitazione è un tema centrale nelle politiche dell’Unione e questo passaggio consente di avere una dotazione finanziaria più alta rispetto allo scorso anno per il prossimo bando in uscita.

Una scelta importante ha riguardato anche la decisione di finanziare un contributo di 15.000 € a favore di ReSo (Recupero Solidale) in modo da sostenerne le attività dopo l’incendio che ha colpito la sede sociale. ReSo opera nel contrasto alla povertà alimentare e a favore del recupero dei prodotti su tutto il territorio dell’Unione.

Investimenti importanti sono stati fatti anche nel settore della sicurezza con l’acquisto di nuovi mezzi per la Polizia Locale per circa 70.000€, l’acquisto di sistemi per la lettura targhe per circa 50.000€ e l’acquisto di giubbotti antitaglio e altri dispositivi di protezione per altri 50.000€.

Questi investimenti consentono di dotare il corpo della Polizia Locale di nuove strumentazioni per migliorare ancora i servizi prestati sul territorio.

Anche sul fronte della funzione tecnica sono stati fatti importanti stanziamenti con 50.000€ per i servizi post emergenza meteo di marzo 2025 e oltre 100.000€ per nuove dotazioni hardware e software per l’ente.

“L’Unione dimostra che possiamo far sentire tutti i cittadini dell’Empolese Valdelsa parte della stessa storia, una storia fatta di coesione sociale, attenzione all’innovazione e alla sicurezza del territorio. Una storia che vogliamo continuare a scrivere insieme perchè c’è ancora molto da fare.” conclude il Presidente Alessio Mugnaini.

