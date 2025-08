Sostenibili e colorate, le sneakers fiorentine ID.EIGHT sul podio dell'UniCredit Start Lab

Proclamati i vincitori dell’edizione 2025 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business di UniCredit rivolta alle migliori start-up e PMI innovative italiane "Tech" che ha visto la banca, in 12 anni di attività, valutare circa 9 mila progetti imprenditoriali e accompagnare 700 start-up del Paese verso percorsi di crescita. Nella sezione Innovative Made in Italy si è classificata al secondo posto ID.EIGHT di Firenze, brand di sneakers sostenibili, genderless e cruelty-free, realizzate con materiali innovativi ottenuti da materie prime alternative come bucce di mela, raspi d’uva, mais, micelio e cactus. Le calzature di ID.EIGHT sono progettate per ridurre l’impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita, create utilizzando energia rinnovabile autoprodotta, con oltre il 70% di materiali riciclati. A fine utilizzo, queste scarpe possono essere raccolte e riciclate nell’ambito di un progetto di economia circolare.

Le imprese, ammesse al programma tra le circa 640 start-up che nel 2025 hanno avanzato la propria candidatura, sono state selezionate da commissioni valutatrici composte da oltre 40 esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori. Tra i cinque settori a cui è dedicata l’iniziativa, la maggior parte delle partecipazioni risulta provenire in netta prevalenza dal mondo Digital (43%), seguito da Impact Innovation (21%), Innovative Made in Italy (15%), Life Science (13%) e Clean Tech (8%). La percentuale di start-up a guida femminile che si sono candidate quest’anno, il 21% del totale delle domande ricevute, quasi raddoppia, raggiungendo la quota del 36% tra quelle selezionate per accedere a Start Lab. Percentuale che sale al 47% se si contano anche le figure femminili presenti in posizioni manageriali all’interno della startup. Quest'anno saranno 8 i Corporate Partner - tra le conferme di Cisco, Fincantieri, Jakala, Iren e 4 nuove collaborazioni avviate con Chiesi Farmaceutici, Gruppo Casillo, SERI Industrial e TeamSystem - che individueranno tra le finaliste almeno una startup ciascuno da supportare mettendo a disposizione propri mentor e facility (laboratori e spazi aziendali), avviando progetti pilota congiunti e valutando la possibilità di ingressi nel capitale.

"Il panorama italiano delle start-up innovative continua a mostrare segnali di crescita e consolidamento" dichiara Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia. "Sostenere queste giovani imprese, come facciamo con UniCredit Start Lab da oltre dieci anni, significa promuovere l’innovazione, la competitività e la trasformazione tecnologica del nostro Paese, favorendo la crescita e lo sviluppo dei nostri territori e delle nostre comunità".

Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate, UniCredit assegna un premio di 10.000 euro. Tutte le 59 aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi e opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Lab fra cui: la partecipazione a incontri con aziende clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, sia nell’ambito di iniziative settoriali ad hoc (Tech Day), che in incontri one-to-one. I prossimi incontri in programma si svolgeranno a Torino, con focus sul business dell’energia, e in Sicilia sul tema dell’acqua; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali (Business Angels, Venture Capital, etc.) appositamente selezionati da UniCredit; l'accesso alla Startup Academy, il programma di training manageriale organizzato dal team di UniCredit Start Lab; l'individuazione di uno o più Mentor scelti tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale; l’assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le start-up e PMI innovative nelle esigenze bancarie.

Fonte: Ufficio stampa

