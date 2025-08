Treni Arezzo–Sinalunga: lavori ultimati, riprende la circolazione

I lavori di manutenzione programmata lungo la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga si sono conclusi nel rispetto delle tempistiche previste, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata regolarmente ripristinata e tutti i treni del Trasporto Ferroviario Toscano hanno ripreso a circolare secondo gli orari consueti. È quanto comunica il Gruppo LFI alla fine degli interventi che erano finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, oltre che a garantire una maggiore sicurezza della rete. “Desideriamo ringraziare tutti i viaggiatori – si legge nella nota - per la pazienza dimostrata in queste settimane e il personale tecnico e operativo per il lavoro svolto con professionalità e puntualità”.

Presto al via la campagna abbonamenti 2025-2026 con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico è in arrivo la campagna abbonamenti 2025–2026 di TFT Spa, che offrirà, anche quest’anno, diverse soluzioni di viaggio – settimanali, mensili, trimestrali, annuali e per dieci mesi – per le tratte Arezzo–Stia e Arezzo–Sinalunga. I prezzi rimarranno inalterati rispetto allo scorso anno. A breve saranno comunicate tutte le informazioni aggiornate su modalità di sottoscrizione, agevolazioni e punti vendita, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più accessibile, sostenibile e sicuro.

Fonte: Ufficio stampa

