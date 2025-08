Urta furgoncino alimentato a gas che si ribalta sulla Sr429, strada chiusa

Incidente nella tarda serata di oggi sul tratto della Sr429 che ricade sul comune di San Miniato. Un'auto ha urtato un furgone rimasto in panne sulla strada e l'ha ribaltato. Il furgoncino + rimasto intraversato tra le due corsie. Essendo alimentato a gas la rimozione è risultata essere delicata. Per permettere le operazioni si è deciso di chiuder ein entrambi i sensi di marcia la strada, che dovrebbe riaprire intorno alle ore 22. Non ci sarebbero feriti gravi

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

