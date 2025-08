Use Computer Gross, arriva Claudio Paluzzi

In una squadra che ha fatto della linea verde la sua caratteristica fondamentale, il primo innesto non poteva che essere un ventenne. Claudio Paluzzi è un nuovo giocatore dell’Use Computer Gross. Ala di 2.01 cm, arriva a Empoli dopo le ultime stagioni in serie B interregionale a Roseto e San Paolo Roma dove ha giocato anche il campionato Under 19 Eccellenza.

Paluzzi è un giocatore con grandi potenzialità, buona conoscenza del gioco e qualità tecnica individuale. Negli ultimi anni è migliorato in maniera costante e, specie nel tiro pesante, ha fatto numeri a dir poco interessanti sia con la prima squadra che nell’Under 19. E’ per questo che coach Valentino ha puntato su di lui, certo che potrà proseguire nel suo percorso di crescita.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

