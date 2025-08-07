Grave incidente vicino a Pomarance: arriva Pegaso per un 18enne

Un grave incidente ha scosso Pomarance nella giornata di mercoledì 6 agosto. Un 18enne è rimasto ferito in modo serio dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire.

L'incidente è avvenuto lungo la strada 439 all'altezza della rotonda per Larderello. Il giovane è stato sbalzato ed è finito a terra, avrebbe dapprima perso i sensi e poi sarebbe parso vigile all'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasferito il 18enne all'ospedale di Siena.