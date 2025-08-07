A Pisa casting per selezionare modelli e modelle per 'Stelle in Giardino'

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Polimoda, lancia una open call per partecipare al casting “Real People”, un’occasione per vivere da protagonisti un’esperienza creativa e inclusiva nel mondo della moda. La selezione è aperta a persone di ogni genere, età dai 18 ai 26 anni, residenti a Pisa e provincia, interessate a sfilare con i capi realizzati dagli studenti del terzo anno di Polimoda durante l’evento “Stelle in Giardino”, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 22:00 presso il Giardino Scotto.

Il casting si svolgerà nel Foyer del Teatro Verdi (via Palestro 40, Pisa) nei giorni di giovedì 28 agosto e martedì 2 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per partecipare è necessario inviare una email entro il 26 agosto 2025 a stelleingiardino@comune.pisa.it indicando: nome, cognome, una foto recente e altezza. Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti, basati sulle misure dei manichini utilizzati dagli studenti per la realizzazione degli abiti: per le donne, taglia 40–42, e un’altezza minima 170 cm; per gli uomini, taglia 48–50, e un’altezza minima 180 cm.

“Nel suggestivo scenario del Giardino Scotto di Pisa sospeso tra natura, arte e architettura rinascimentale, torna a settembre, per la sua seconda edizione, “Stelle in Giardino” un evento che celebra moda, arte, danza classica e musica, trasformando una serata d’estate in un viaggio emozionante nel talento e nella creatività - dichiara l’assessore alle pari opportunità e alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro. Abbiamo scelto di sostenere questa selezione aperta perché crediamo fortemente in una moda che parli a tutti e di tutti. L’alta moda non deve essere una vetrina esclusiva, ma un’occasione di partecipazione, espressione e valorizzazione dei talenti del nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo promuovere un’idea di bellezza inclusiva e autentica, dove ragazze e ragazzi, anche senza esperienza, possano salire su una passerella non solo per indossare abiti, ma per raccontare chi sono. Il casting sarà curato da una commissione di esperti, tra cui il direttore della scuola Polimoda Massimiliano Giornetti. I selezionati sfileranno durante l’evento del 7 settembre e incontreranno stilisti, ballerini, musicisti e ospiti di rilievo nazionale. La collaborazione con una delle eccellenze italiane della formazione nella moda, Polimoda di Firenze, insieme alla presenza di artisti provenienti dal mondo della danza e della musica, renderà questa serata d’estate un viaggio emozionante nel talento e nella creatività”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate