Alia cambia i colori per la raccolta differenziata: blu per la carta, giallo per imballaggi

A partire dalle prossime settimane, Alia Plures avvierà un piano di adeguamento dei colori dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, sia nei servizi porta a porta che nella raccolta stradale. Il cambio interesserà progressivamente l’intero territorio servito dall’azienda.

L’intervento si rende necessario per allinearsi alla norma nazionale UNI 11686:2017, che definisce in modo omogeneo i colori da associare ai materiali raccolti in modo differenziato. Con questo adeguamento, si rende più semplice per i cittadini orientarsi tra le diverse frazioni di rifiuto su tutto il territorio nazionale. In base alla norma, il blu sarà il colore identificativo della raccolta di carta e cartone, mentre il giallo quello degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invariati i colori dei contenitori delle altre tipologie di rifiuti: organico (marrone), vetro (verde) e residuo non differenziabile (grigio). La nuova colorazione riguarderà sia i contenitori stradali che quelli domiciliari, oltre ai sacchetti utilizzati nel porta a porta per il conferimento degli imballaggi.

I nuovi colori saranno adottati fin da subito nei Comuni oggetto di trasformazione dei servizi, così da garantire una dotazione coerente con la normativa. In tutti gli altri Comuni, il cambio colore avverrà gradualmente, in caso di sostituzione del contenitore o ad esaurimento dei sacchi. Pertanto, chi ha già in casa contenitori o sacchetti con i colori attualmente in uso potrà continuare a utilizzarli regolarmente fino al loro esaurimento o alla naturale sostituzione. Per i cassonetti stradali, invece, l’intervento è previsto nel corso del 2026, con una pianificazione che procederà per aree.

Ai cittadini non sono richieste azioni particolari, ma sarà importante prestare attenzione: in caso di necessità di sostituzione o ritiro dei materiali, i nuovi contenitori o i nuovi sacchi avranno una colorazione diversa da quella abituale, pur mantenendo la stessa funzione. Si raccomanda comunque di leggere sempre le indicazioni presenti sui contenitori e sui sacchi, che indicano chiaramente il tipo di rifiuto da conferire.

Una campagna informativa accompagnerà il percorso di adeguamento e sarà diffusa attraverso i canali web, social e tradizionali dell’azienda. Ulteriori informazioni saranno disponibili anche presso il numero verde e gli sportelli dedicati.

In sintesi

Il blu sarà il nuovo colore della carta, il giallo quello degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo.

L’adeguamento riguarda contenitori e sacchi, sia per la raccolta stradale che per il porta a porta.

Il cambiamento sarà graduale: le attrezzature per il porta a porta già in uso potranno essere utilizzate secondo i vecchi colori fino alla loro sostituzione.

I nuovi contenitori per il porta a porta saranno consegnati in caso di rottura o attivazione di nuovi servizi; i nuovi sacchi distribuiti al momento del ritiro presso i punti di fornitura.

È sempre importante leggere le indicazioni presenti su contenitori e sacchi, che illustrano chiaramente il tipo di rifiuto da conferire.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

