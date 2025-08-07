Blocco su Viadotto dell’Indiano, per la Linea 5 modifiche e deviazione

Autolinee Toscane informa che, a causa di alcuni lavori sul Viadotto dell’Indiano, da venerdì 8 agosto a sabato 13 settembre 2025, la linea 5 dovrà subire una modifica del proprio percorso.
Per consentire l’effettuazione di prove strumentali sul Viadotto, lo stesso sarà inibito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, compresi i mezzi pubblici. A causa di questa limitazione, la linea 5 subirà una deviazione temporanea di percorso, allungando il proprio itinerario passando da Ponte alla Vittoria, come di seguito indicato:
In direzione Via del Filarete:
Da Via Baracchini il bus girerà in Via Baracca e proseguirà per Piazza Puccini, Via del Ponte alle Mosse, Viale Fratelli Rosselli, Piazzale Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, Lungarno del Pignone, Piazza Paolo Uccello, Via del Sansovino, Piazza Batoni, Viale Talenti, Piazza Ciampi, Viale Talenti, Via Cigoli, per poi riprendere l’itinerario previsto.
In direzione Fanfani Tre Pietre
Da Via Foggini il bus percorrere Viale Talenti e poi passa da Piazza Batoni, Via del Sansovino, Piazza Paolo Uccello, Via del Pignoncino, Via del Bronzino, Piazza Gaddi, Ponte della Vittoria, Piazzale Vittorio Veneto, Viale Fratelli Rosselli, Piazzale della Porta al Prato, Via delle Porte Nuove, Via Toselli, Via Boccherini, Piazza Puccini, Via Baracca, Via Paganini, per riprendere il percorso previsto.
La linea farà le fermate sul percorso in deviazione
