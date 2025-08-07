Bulli ed Eroi, 'I bambini di Gaza' di Loris Lai all’Area Verde Camollia 

Unisciti a noi in un evento dedicato alla bellezza e alla forza delle arti come strumenti di pace e speranza. "Inondiamo il mondo" è un’iniziativa promossa dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS con tutto lo staff del Bulli ed Eroi, insieme ad Area Verde Camollia Giardino Segreto del Tribunale di Siena, Siena Sociale, Ali Artisti Liberi Indipendenti, e con il prezioso contributo di Per far sorridere il cielo ed Emergency.

L’evento diviene ancora più speciale in quanto si svolge nel meraviglioso Giardino Segreto del Tribunale di Siena, un luogo incantato che crea l’atmosfera perfetta per condividere momenti di riflessione e solidarietà..

L’obiettivo è creare un momento di condivisione e riflessione attraverso le arti, in particolare il cinema, affinché possano unire le persone e diffondere messaggi di pace, solidarietà e speranza.

Il cinema, in particolare, che dà l’avvio alla serata diviene strumento di pace. Loris Lai, regista del film: "I bambini di Gaza - Sulle onde della libertà", attraverso un delicato racconto, evidenzia come i piccoli siano capaci di andare al di là dei pregiudizi e di ogni limitazione di razza, sesso, religione Il film attraverso la storia di Mahmud, un bambino palestinese che vive a Gaza e che, nonostante la realtà difficile, trova gioia e libertà nel surf, mette in luce l’amicizia e la condivisione della passione con Alon, un bambino israeliano e affronta temi come la guerra, la convivenza tra israeliani e palestinesi, la speranza e la ricerca di libertà attraverso lo Sport. Le riprese sono state effettuate in Tunisia, tra settembre e dicembre 2022, per aggirare problemi legati al contesto del film. Le musiche del film sono state composte da Nicola Piovani, premio Oscar. La proiezione del film "I bambini di Gaza", è un momento toccante che aiuterà i partecipanti a comprendere meglio le realtà di chi vive in zone di conflitto.

Dopo la proiezione i partecipanti potranno immergersi in poesie, letture, e performance musicali, tutte pensati per ispirare e rafforzare il nostro impegno per un mondo migliore.

L’evento vedrà la partecipazione di medici, fotografi e artisti, che parleranno di pace nel mondo e di come possiamo contribuire a costruire ponti di speranza. In particolare interverranno fotografi che hanno realizzato reportage ai bambini di tutto il mondo e medici che si spendono per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra e dalla povertà. Le letture sono a cura di Renza Cangiano, mentre Marino Golini accompagnerà con brani per la pace al sax e voce. Non mancheranno le poesie di Maria Teresa Santalucia Scibona e Federigo Noferi, che ci invitano a riflettere e a sognare un mondo migliore. Il dipinto di Letizia Marchetti dedicato all’Angelo della Speranza arricchisce di significato il termine stesso e la partecipazione di ALI Artisti Liberi Indipendenti di cui è Presidente Ornella Francini, rende l’arte mezzo e strumento per diffondere la pace nel mondo.

Attualmente, come evidenziano dati clinici, i bambini di Gaza, di cui una metà necessitava da anni di un sostegno psicologico, necessitanotutti di un sostegno psicologico ma prima ancora di cibo e farmaci per poter affrontare la vita.

Chi vorrà potrà sostenere il prezioso lavoro di Emergency acquistando il libro di poesie che è in vendita in tutte le librerie e nelle edicole, un gesto concreto per sostenere il loro prezioso lavoro umanitario grazie al quale offre cure mediche gratuite alle vittime di guerra e povertà in tutto il mondo e si occupa di promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

C’è anche la possibilità di sostenere altri enti per acquisto di acqua e per aiuti concreti.

Vogliamo sottolineare che questo evento non intende dividere e creare muri, ma vuol essere un’occasione per unire le persone, creare ponti di solidarietà e sostenere enti umanitari che si dedicano alla cura e alla pace nel mondo. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di speranza e solidarietà dedicato ai bambini!

Fonte: Ufficio Stampa