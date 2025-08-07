Campi Bisenzio ricorda Tosca Fiesoli, giovane vittima della violenza nazifascista

Attualità Campi Bisenzio
Una cerimonia in memoria di tutte le donne vittime delle guerre si è tenuta questa mattina, giovedì 7 agosto,alle ore 11 in via San Lorenzo, la cerimonia commemorativa in occasione dell'anniversario dell'uccisione di Tosca Fiesoli, giovane vittima della violenza nazifascista durante la Seconda guerra mondiale.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Campi Bisenzio, ha voluto non solo rendere omaggio alla figura di Tosca Fiesoli, ma anche ricordare tutte le donne vittime delle guerre, spesso dimenticate dalla narrazione ufficiale, ma protagoniste silenziose di sacrifici, resistenza e speranza.

«Ricordare Tosca Fiesoli significa rinnovare ogni anno il nostro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana - ha dichiarato la vicesindaca Federica Petti -. È dovere delle istituzioni mantenere viva la memoria storica, soprattutto in un tempo in cui guerre e violenze continuano a colpire le popolazioni civili, e in particolare le donne. La memoria non è solo un esercizio del passato, ma una responsabilità verso il presente e il futuro.»

Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Tosca Fiesoli, tra cui la nipote Elena Fiesoli, vicepresidente del Consiglio comunale di Campi Bisenzio, che ha voluto condividere un momento di raccoglimento e memoria con la cittadinanza.

L'Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per la tutela della memoria storica, in particolare attraverso percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni, affinché il sacrificio di donne come Tosca Fiesoli non venga mai dimenticato.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

