Climatizzatori in 6 case su 10 degli empolesi, CNA: "Ma usarli male può costare caro"

Nell’Empolese Valdelsa, in casa ce l’hanno sei famiglie su dieci, mentre uffici, negozi e laboratori hanno superato da un pezzo il 90% di copertura. Il condizionatore è diventato parte della nostra quotidianità, ma pochi sanno che un impianto installato non correttamente può significare consumi da capogiro, guasti fastidiosi, rischi per la salute e può provocare sanzioni salate. Ecco perché CNA Installazione Impianti ha deciso di lanciare una guida pratica per aiutare cittadini e imprese a scegliere, usare e mantenere il proprio climatizzatore in maniera consapevole, sicura e perfettamente in regola con la legge. Un vero e proprio vademecum che parla chiaro: evitare che il “fresco” si trasformi in una trappola.

Primo comandamento: mai rivolgersi all’amico “che se ne intende”. Per installare, ricaricare o smaltire climatizzatori con gas fluorurati serve una certificazione F-gas, obbligatoria per legge. Le multe, in caso contrario, colpiscono sia chi installa che chi commissiona il lavoro. “Non ci stancheremo mai di dirlo: affidarsi a imprese abilitate significa proteggere sé stessi e l’ambiente – dichiara Emiliano Miotto, imprenditore empolese presidente di CNA Termoidraulici Firenze –. Il fai-da-te o il tecnico improvvisato possono sembrare più economici, ma spesso portano a guai peggiori: impianti inefficaci, fuori norma o addirittura pericolosi.

Per quanto riguarda i modelli, consigliamo di preferire i climatizzatori di classe energetica A++ o superiore, meglio se dotati di tecnologia inverter, che possono ridurre la bolletta fino al 30%. E, nelle case con più stanze, meglio impianti distribuiti che un unico mega-climatizzatore. Anche la posizione conta: per l’unità interna va evitata l’ostruzione delle bocchette con tende o mobili. Così si migliora il rendimento risparmiando energia.

Parlando invece dell’uso quotidiano, la parola d’ordine è moderazione: 25-26°C sono più che sufficienti, così da evitare shock termici rispetto all’esterno. E poi, vi ricordiamo di chiudere porte e finestre, abbassare le tapparelle e non far lavorare insieme troppi elettrodomestici: aiuta il climatizzatore e il portafoglio.

Infine, la manutenzione. I filtri vanno puliti regolarmente, ma per interventi come la sanificazione del gas refrigerante serve un tecnico abilitato. Non si tratta di un ventilatore da smontare in salotto: è una macchina complessa e, se trascurata, può diventare un pericolo.

Insomma, il condizionatore è un alleato prezioso, ma solo se trattato con la dovuta attenzione. CNA invita cittadini e imprese a non cadere nella trappola del risparmio illegale: installazioni abusive e tecnici non certificati non solo sono un rischio, ma anche una violazione. Meglio affidarsi a chi ha le carte in regola, per vivere un’estate davvero serena.

Notizie correlate