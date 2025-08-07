Clonano sito autodemolizioni per truffa, i proprietari: "20 telefonate al giorno da tutta Italia, già 5 denunce"

Da mesi ricevono chiamate da tutta Italia di persone truffate, insulti e minacce di denuncia, ma loro stessi sono le vittime di un furto d'identità e di un sistema di truffa online fatto a loro nome.

Protagonista, suo malgrado, di questo sistema è l'Autodemolizioni Leporatti di Lamporecchio. Tra gennaio e febbraio una persona aveva chiamato spiegando di essere stato truffato di circa 1500 euro, sembrava un caso isolato, ma non è stato così: da maggio "riceviamo chiamate tutti i giorni, almeno 15-20 al giorno, da tutta Italia" spiegano i proprietari, "persone che ci dicono di essere state truffate e ci insultano, ma noi non c'entriamo niente". L'Autodemolizioni ha quindi sporto già 5 diverse denunce per sostituzione di persona e furto di identità, l'ultima delle quali questa mattina, 7 agosto.

La truffa è stata messa in atto con la creazione di un sito il cui URL è molto simile a quello originale dell'Autodemolizioni di Lamporecchio, con tanto di logo rubato e alcune immagini uguali, ma i contatti rimandano direttamente al truffatore che una volta fatto cade nella trappola l'acquirente, da quanto ricostruito, gli farebbe versare il denaro per i pezzi di ricambio su un conto o su una carta che cambia in continuazione, e di cui il proprietario non è rintracciabile. Pare che il alcuni casi la carta venisse intestata a persone in difficoltà che per qualche centinaia di euro sono disposte a dare i propri documenti. La truffa è stata già 'rodata' e sarebbe molto diffusa, tanto che nei primi mesi del 2025 se ne occupò anche Striscia La Notizia per un caso in Puglia.

Nel caso specifico il sito originale https://autodemolizioneleporatti.com/ è stato diciamo 'clonato' nel simile https://www.demolizioni-leporatti.com/, utilizzando lo stesso logo e immagini simili.

A SINISTRA IL SITO CLONATO, A DESTRA QUELLO REALE

"Abbiamo iniziato a raccogliere documenti, screenshot, bonifici effettuati, numeri di IBAN e di cellulari per denunciare la cosa. Usano le nostre immagini, il nostro logo, lo stanno facendo dappertutto: ci chiama gente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal veneto, persone che sono stati truffati anche di 2000 euro, è una cosa grave. Le persone che abitano nella zona magari vengono di persona a ritirare e pagare il pezzo, ultimamente ad esempio è venuta una persona da Empoli, ma chi è lontano si fa spedire il materiale e paga, cadendo nella truffa. Parliamo di decine e decine di persone, alcuni hanno già denunciato", così la proprietaria che ha anche fatto aggiungere un messaggio sul suo sito internet.

Dopo mesi e nonostante l'ennesima denuncia il sito, ad oggi, è ancora attivo nonostante sia stato richiesto l'oscuramento da parte dei carabinieri e dei proprietari dell'Autodemolizioni.

