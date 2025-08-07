Consolidamento delle sponde e raccolta rifiuti plastici, 115mila euro per il torrente Turbone

È stato formalizzato nei giorni scorsi un importante accordo tra il Comune di Montelupo Fiorentino e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di consolidamento dell’erosione spondale del torrente Turbone – affluente del torrente Pesa – e la riqualificazione ambientale dell’area, con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti plastici flottanti.

L’intesa, sottoscritta dal Sindaco Simone Londi e dalla Segretaria Generale dell’Autorità di bacino Gaia Checcucci, si inserisce nel quadro delle strategie europee e nazionali per la tutela dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idrogeologico, in linea con il Piano di Gestione delle Acque (PGA), il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), la Legge “Salva Mare” e le strategie del Contratto di Fiume del torrente Pesa.

L’area interessata dall’intervento – localizzata lungo il tratto finale del torrente Turbone, a circa 1 km dalla confluenza nella Pesa – è stata recentemente colpita da un evento meteorologico intenso che ha provocato l’erosione della sponda destra e il trascinamento di rifiuti plastici lì presenti. Il sito è già inserito nel sistema regionale delle aree oggetto di bonifica.

Nell’area rispettivamente nel 2006 e nel 2016 erano stati realizzati due interventi di difesa spondale che hanno garantito condizioni di sicurezza rispetto ai fenomeni di erosione legati alla dinamica geomorfologica del torrente Turbone. Ma le intense piogge dello scorso marzo hanno inciso pesantemente sulla situazione rendendo necessario un nuovo intervento che prevede:

il consolidamento della sponda destra del torrente per contrastare fenomeni di erosione e garantire la stabilità del corso d’acqua; la rimozione e la raccolta dei rifiuti flottanti, in particolare plastiche e materiali abbandonati; azioni di riqualificazione ambientale volte a migliorare la funzionalità ecologica del corso d’acqua.

A tal fine, l’Autorità di bacino ha stanziato un finanziamento complessivo di 115.000 euro, di cui:

80.000 euro destinati alle opere di difesa spondale;

35.000 euro finalizzati alla raccolta delle plastiche e alla riqualificazione ambientale, in attuazione della “Legge Salva Mare”.

Il Comune di Montelupo Fiorentino, soggetto attuatore dell’intervento, affiderà la progettazione e la realizzazione delle opere secondo un cronoprogramma che dovrà essere trasmesso entro il 15 ottobre 2025.

"Questo accordo ci permette di agire con solerzia nell’interesse della comunità, in collaborazione coi soggetti competenti, nella messa in sicurezza di questa erosione arginale. Esso va inoltre a potenziare l’ “Alleanza per il Fiume” già sottoscritta col Distretto in attuazione della Legge Salva Mare, in collaborazione con gli Acchiapparifiuti della Proloco e Plastic Free. Sono certo che insieme a Regione Toscana e nel contesto di costante e proficua collaborazione col Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno riusciremo a riqualificare al meglio il tratto del torrente Turbone interessato dall’evento", commenta l’assessore alle politiche ambientali, di mitigazione e adattamento climatico, Lorenzo Nesi.

L’intervento si inserisce, inoltre, nella cornice del “Contratto di fiume del torrente Pesa”, uno strumento di governance partecipata a cui il Comune aderisce con un ruolo di coordinamento, confermando l’impegno verso un approccio integrato e condiviso alla gestione del rischio idraulico e alla valorizzazione degli ecosistemi fluviali.

