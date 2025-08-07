Dovevano scontare la pena in carcere, vengono arrestati a Pontedera

La polizia a Pontedera ha effettuato diversi servizi straordinari di controllo del territorio diretti al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla prevenzione di reati. Tre i casi più importanti.

Un 30enne di origini marocchine, residente a Pontedera, cui era stato disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per reati contro il patrimonio e la persona, è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Un altro residente a Pontedera, un 42enne di origini senegalesi, colpito da ordine di carcerazione dovendo scontare anni quattro di reclusione per una condanna definitiva per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato e condotto in carcere.

Un 46enne pontederese è stato arrestato perché colpito da un ordine di carcerazione dovendo scontare una condanna quasi due anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

