Due giovani stranieri assaliti da un gruppo di 15-20 persone armati e con viso coperto

Paura nella notte sulla Passeggiata di Viareggio, nei pressi di piazza D’Azeglio, dove due giovani marocchini di 23 anni sono stati aggrediti da un gruppo composto da circa 15-20 persone, tutte vestite di nero, con il volto coperto e armate di bastoni e bottiglie di vetro.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Le vittime, entrambe regolarmente presenti sul territorio italiano, si trovavano sul marciapiede lato mare quando sono state prese di mira dal gruppo, in circostanze ancora da chiarire. Uno dei due ha riportato ferite alla testa, in particolare all’arcata sopracciliare, e ha ricevuto cure al pronto soccorso dell’ospedale della Versilia, dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il secondo giovane, accorso in aiuto dell’amico, è rimasto illeso e ha rifiutato le cure mediche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Verde e due Volanti del Commissariato di Viareggio, già impegnate in servizi di pattugliamento sul litorale. I poliziotti hanno notato un gruppo di circa dieci ragazzi in fuga dalla zona dell’aggressione e hanno immediatamente avviato le ricerche. Sono attualmente al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di identificare i responsabili.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Lucca, uno dei due aggrediti è noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa, ma tra le ipotesi principali c’è quella di un possibile regolamento di conti legato al traffico di droga.

La stessa Questura ha inoltre chiarito che una segnalazione analoga, avvenuta nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto in piazza Dante, davanti alla stazione ferroviaria – dove era stato avvistato un gruppo simile, armato e con il volto coperto – si è rivelata infondata. Gli accertamenti condotti con il supporto delle telecamere di sorveglianza non hanno riscontrato alcuna presenza effettiva o situazione di pericolo.

Le indagini sull’aggressione proseguono. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.