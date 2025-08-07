Esplode bombola in fondo sfitto a Livorno, nessun ferito

Paura nel tardo pomeriggio in pieno centro a Livorno per l’esplosione di una bombola di gas in un fondo sfitto, usato come rifugio da senzatetto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Gdf, vigili del fuoco e 118, ma all’interno non è stato trovato nessuno. L'immobile, al piano terra di un palazzo di otto piani, era da tempo segnalato per degrado. All'interno rinvenuti rifiuti bruciati e vetri.

