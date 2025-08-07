Il Pd Toscana ha deciso: Eugenio Giani candidato alle prossime elezioni regionali

Il presidente uscente in corsa per il secondo mandato: "Il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno"

Eugenio Giani è candidato alle prossime elezioni regionali. La notizia è appena stata diffusa, al termine della riunione della direzione regionale del Partito Democratico, che ha formalizzato la candidatura per il centrosinistra. L'attesa era stata preceduta, sempre questa sera, dal voto a favore degli iscritti locali al Movimento 5 Stelle, che appoggerà Giani alle prossime elezioni regionali. Al momento dell'acclamazione, nella sede di via Forlanini, Giani ha stretto le mani al deputato e segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, come mostra la fotografia pubblicata sulla propria pagina social.

E nel post, lo stesso presidente uscente comunica la corsa per il secondo mandato: "Con emozione e responsabilità, accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana" scrive. "In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere. La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile. Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio. Il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro. Grazie a tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia. Al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Alla segreteria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva".

