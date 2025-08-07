Festival della Musica Suonata, secondo appuntamento a Montaione

Prosegue martedì 12 agosto 2025, alle ore 21:30 in Piazza Branchi, la sedicesima edizione del Festival della Musica Suonata, rassegna ideata e curata dal musicista Stefano Montagnani in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montaione, che ogni anno porta nel cuore del borgo una proposta musicale di qualità e ampio respiro culturale.

Dopo il successo del concerto inaugurale della Last Minute Dirty Band, il secondo appuntamento sarà dedicato alla canzone popolare e d’autore con il concerto del Giuditta Scorcelletti Trio.

Il progetto nasce dalla rielaborazione di brani originali, ma si apre alla sperimentazione su un repertorio popolare, antico e cantautorale, attraverso una ricerca espressiva fondata sulla spontaneità dei modelli della nostra tradizione.

Il trio è composto da Giuditta Scorcelletti, voce e chitarra, Andrea Beninati, violoncello e batteria, Ettore Bonafé, vibrafono, batteria e percussioni.

Giuditta Scorcelletti è una delle principali voci femminili del canto popolare toscano. Ha rinnovato il repertorio tradizionale attraverso un’attenta attività di ricerca e interpretazione, ottenendo riconoscimenti come la candidatura ai Grammy 2015 nella categoria folk e il Premio Andrea Parodi come miglior interprete.

Ettore Bonafé, percussionista, vibrafonista e batterista, ha collaborato con artisti della scena jazz e world music, partecipando a numerosi progetti discografici e festival internazionali.

Andrea Beninati, batterista e violoncellista, ha collaborato con importanti musicisti italiani e partecipato a numerose produzioni discografiche in entrambi i ruoli.

Prossimi appuntamenti

19 agosto – Willos’: folk irlandese internazionale

26 agosto – Una razza in estinzione: tributo a Giorgio Gaber

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione