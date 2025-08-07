Fine vita, se ne parla al circolo Arci di Martignana

"Parliamo delle scelte possibili del fine vita". Si chiama così l'evento che si terrà al Circolo Arci di Martignana alle 21.15 di giovedì 7 agosto, sarà nella sala all'aperto nella struttura di via della Torraccia nel comune di Montespertoli.

L'evento, a cura di Amici dell'Hospice col comune di Montespertoli, vede protagonista il tema del fine vita. Ne parleranno Beatrice Galli, medico palliativista Hospice e cure palliative, Mara Fadanelli, Infermiere-formatore esperto di bioetica e Membro del ComEC dell'AUSL Toscana Centro, Rossana Demi, presidente Amici dell'Hospice Onlus, e Sandra Niccolini, Infermiere coordinatore Hospice San Martino Empoli.