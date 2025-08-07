Furto in un supermercato a Pisa, due fermati: uno arrestato per generalità false

Dopo essere stati bloccati in un supermercato per aver sottratto della merce, dal valore di 85 euro, durante gli accertamenti uno dei due ha fornito ai carabinieri generalità false. È successo a Pisa dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due uomini, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, per furto in concorso.

Intervenuti nei pressi di un supermercato del centro, da cui era partita la segnalazione, i militari insieme agli addetti alla sicurezza hanno fermato i due, denunciati per la merce sottratta tra generi alimentari e dispositivi elettronici, riconsegnata al titolare. Ma durante gli accertamenti uno dei due, 33enne italiano, privo di documenti ha fornito generalità risultate false e per questo è scattato nei suoi confronti l'arresto, poi convalidato con la misura di presentazione alla polizia giudiziaria.

