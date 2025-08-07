Incidente in A1 ad Arezzo, spunta video in cui autista camion ascolta musica e si distrae

È emerso online un video, girato circa 15 minuti prima del tragico incidente del 4 agosto sull'A1 nel Valdarno, in cui l'autista del camion che ha travolto un'ambulanza appare intento ad ascoltare musica anni '90 e a distogliere lo sguardo dalla strada. Nel violento impatto hanno perso la vita i due operatori della Misericordia Gianni Trappolini (56 anni) e Giulia Santoni (23 anni), insieme al paziente Fabio Lovari (75 anni). Il camionista, 58 anni, originario di Genova e residente a Cuneo, ha pubblicato oltre 900 video sul suo canale YouTube, molti dei quali registrati mentre era alla guida.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: