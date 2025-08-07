Incidente in A1 ad Arezzo, spunta video in cui autista camion ascolta musica e si distrae

È emerso online un video, girato circa 15 minuti prima del tragico incidente del 4 agosto sull'A1 nel Valdarno, in cui l'autista del camion che ha travolto un'ambulanza appare intento ad ascoltare musica anni '90 e a distogliere lo sguardo dalla strada. Nel violento impatto hanno perso la vita i due operatori della Misericordia Gianni Trappolini (56 anni) e Giulia Santoni (23 anni), insieme al paziente Fabio Lovari (75 anni). Il camionista, 58 anni, originario di Genova e residente a Cuneo, ha pubblicato oltre 900 video sul suo canale YouTube, molti dei quali registrati mentre era alla guida.
