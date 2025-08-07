Incidente in A1 nell'Aretino, concluse le autopsie sulle tre vittime

Si sono concluse oggi al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena le autopsie sulle vittime del tragico incidente stradale, avvenuto lunedì 4 agosto sull'autostrada A1 nel Valdarno, che stavano viaggiando sull'ambulanza travolta da un camion. I soccorritori Gianni Trappolini (56 anni), Giulia Santoni (23 anni) e il paziente Fabio Lovari (75 anni) si trovavano sul mezzo di soccorso e hanno perso la vita nel violento impatto. In queste ore sarà richiesta l'autorizzazione alla restituzione ai familiari per l'arrivo in Valdarno e lo svolgimento dei funerali, che si dovrebbero tenere nella mattina di sabato 9 agosto a Terranuova Bracciolini. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino fino al giorno dei funerali.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: