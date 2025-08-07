Lavori sulla rete idrica a Castelfranco, mezza giornata senz'acqua in via Usciana

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, lunedì 11 agosto, dalle ore 8.30 alle 15.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Usciana (nel tratto compreso tra le vie del Santo e Ferrari). Contestualmente potrebbero manifestarsi fenomeni di abbassamento della pressione e torbidità nelle strade limitrofe.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 12 agosto, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
