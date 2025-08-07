Dramma vicino Feltre: auto contro bici, muore 76enne empolese

Un tragico incidente ha portato via Mauro Matucci, Empoli è in lutto. Aveva 76 anni, da qualche anno viveva in Veneto a Feltre, dove si era trasferito dopo la pensione e dopo esser rimasto vedovo. Nato a Pistoia, aveva vissuto e lavorato a Empoli, era noto per un'impresa di impianti idraulici al Terrafino.

Era anche un grande sportivo, un amante viscerale della montagna e della bici. E proprio in sella alle due ruote è avvenuto il drammatico sinistro, nell'abitato di Santa Giustina, a pochi chilometri da Feltre.

Il 5 agosto lungo la strada statale 50 Matucci stava guidando la sua bici. Un'auto, guidata da un 70enne del Trentino, lo avrebbe centrato in pieno in prossimità di un passaggio pedonale: sembra che il pilota abbia perso il controllo del mezzo e sia finito dalla parte opposta della carreggiata, forse per un malore, colpendo l'empolese.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per Matucci non c'è stato più niente da fare. I sanitari hanno constatato il decesso del 76enne. Presenti i carabinieri, il magistrato titolare dell'indagine ha disposto ulteriori verifiche.

