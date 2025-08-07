Picchiano e derubano un giovane in un locale: denunciati tre minorenni

Sono un 15enne e due 17enni della zona di Firenze gli aggressori di un 20enne di Bibbona. I tre minorenni sono stati denunciati dalla procura minorile dai carabinieri del comune nel Livornese per un episodio risalente al 2 luglio. Il ventenne venne aggredito in un locale di Bibbona mentre era con un amico, venne picchiato fino a che non svenne.

I tre ragazzini sono stati denunciati a vario titolo: un 17enne e il 15enne per lesioni personali in concorso, oltre al reato di porto abusivo d'arma per il 17enne - alla perquisizione gli hanno trovato addosso un machete con lama di 35 centimetri - e di falso materiale per il 15enne (ha esibito ai carabinieri un attestato di identità equipollente a un documento con data di nascita alterata). All'altro 17enne è stato contestato 'solo' il furto del cellulare del 20enne mentre questo era privo di sensi. Il cellulare è stato riconsegnato.