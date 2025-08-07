Progetto per nuovo ponte sull'Era a Ponsacco, Meini (Lega): "Approvato nostro atto"

Politica e Opinioni Ponsacco
"L'amministrazione di Ponsacco, ha, tra i propri obiettivi, la demolizione dell'attuale ponte che attraversa il fiume Era e la sua ricostruzione prevedendo l'allargamento della carreggiata. Tale scopo è necessario alfine di migliorare il traffico tra la stessa città della Valdera e la Val di Cava" così Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega

"In tale ottica, ho, dunque, redatto una mozione, poi approvata dall'Aula, in cui chiedo alla Regione di prevedere un supporto finanziario , da intendersi come cofinanziamento d'interventi sulla viabilità, per la realizzazione della nuova infrastruttura di collegamento ad interesse sovracomunale, sul predetto fiume. Un'opera importante che faciliterebbe non poco la viabilità nella zona e che riteniamo indispensabile per tutti coloro che risiedono nell'area in questione. Mi auguro, dunque, che questo rilevante progetto venga portato avanti con un cronoprogramma ben chiaro e che la Regione faccia fino in fondo il proprio dovere" conclude la rappresentante della Lega

