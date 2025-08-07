Regionali, il M5s sceglie il Giani-bis: via libera dal sondaggio tra gli iscritti

Il Movimento 5 Stelle toscano appoggerà Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali. È quanto emerso dal sondaggio online promosso tra gli iscritti locali del partito, conclusosi oggi alle 18. Su 5.202 aventi diritto al voto, hanno partecipato in 2.568. Tra questi, 1.538 (circa il 60%) si sono espressi a favore dell’alleanza con il centrosinistra e della candidatura di Giani per un secondo mandato. In 1.030, invece, avrebbero preferito che il M5s corresse da solo.

Il voto, avviato ieri sera alle 21, era stato promosso in vista di una decisione chiave per la strategia del Movimento in Toscana, e apre ora la strada a una coalizione ampia che riunisce Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Sce, Italia Viva e, appunto, il M5s. La formalizzazione della candidatura unitaria di Giani è attesa in serata, nel corso della direzione regionale del Partito Democratico.

Con questa scelta, i 5 Stelle tornano a far parte di un’alleanza elettorale di centrosinistra in una regione strategica, dopo mesi di incertezza sulla linea da seguire.

Giani: "Inizia ora percorso condiviso"

“Accolgo con soddisfazione l’esito della consultazione del MoVimento 5 Stelle, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali", ha commentato Eugenio Giani.

"Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale. Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza. Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”.

I commenti delle forze alleate

La scelta del Movimento 5 Stelle di sostenere Eugenio Giani alle prossime Regionali in Toscana ha subito generato reazioni positive da parte delle forze della coalizione 'progressista'.

Sinistra Civica Ecologista (Sce) ha accolto con entusiasmo l’esito del sondaggio interno al M5s, definendolo “un’ottima notizia” per il futuro della regione. In una nota ufficiale, Sce sottolinea come da oltre due anni lavorasse per costruire un’alleanza fondata su PD, M5s e AVS, aperta alle altre forze democratiche. “Solo una coalizione ampia può battere la destra e realizzare il cambiamento sociale di cui la Toscana ha bisogno”, si legge nella dichiarazione. Sce evidenzia inoltre la sintonia programmatica con i 5 Stelle su temi chiave: no alla quotazione in borsa della Multiutility, no all'ampliamento dell’aeroporto di Peretola e sì alla ripubblicizzazione dell’acqua. Per il movimento ecologista, ci sono ora tutte le premesse per scrivere un programma ambizioso che metta al centro sanità pubblica, ambiente, lavoro e partecipazione.

Italia Viva, attraverso le parole del senatore Matteo Renzi, conferma il proprio sostegno a Giani e ne rivendica i risultati ottenuti, in particolare sul fronte delle infrastrutture. “Giani avrà i numeri per governare altri cinque anni”, ha dichiarato l’ex premier a margine di un incontro alla Versiliana. Renzi ha apprezzato l’approccio inclusivo del governatore uscente: “non chiede di governare ancora perché ha vinto, ma perché vuole andare avanti insieme agli altri per fare meglio”. Una visione, ha concluso, che rappresenta “la vera arma del centrosinistra in Toscana”.

Con queste posizioni, la coalizione di centrosinistra si avvia verso la formalizzazione della candidatura di Giani, forte di un fronte allargato e di una convergenza su alcune priorità programmatiche condivise.

