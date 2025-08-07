Resta ustionato mentre cerca di spegnere un incendio divampato nella sua serra

Cronaca Cortona
Un uomo di 67 anni è rimasto ustionato mentre cercava di spegnere un incendio divampato nella sua serra, nei pressi di Cortona. Le fiamme hanno distrutto un annesso agricolo di circa 360 mq contenente un trattore, una ruspa e vari attrezzi. I pompieri, intervenuti con due squadre e un’autobotte da Arezzo, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza alcune bombole di gas. L’uomo è stato affidato al personale del 118.

