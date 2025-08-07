San Miniato piange la scomparsa di Gerardo Pascale

Cronaca San Miniato
Se ne è andato proprio poco prima di compiere 73 anni Gerardo Pascale. Originario di San Fele, ma 'adottato' da San Miniato, è stato una figura importante per il mondo della solidarietà e dell'associazionismo.

Artigiano meccanico, amante dello sport, con un passato recente in politica, Pascale è stato tra le altre cose uno dei soci fondatori di una delle associazioni più note e longeve di San Miniato, ovverosia Nel Sorriso di Valeria.

Proprio la onlus dedicata a Valeria Tramentozzi lo ha ricordato con un messaggio: "Gerardo Pascale ci ha lasciato, pur lottando tenacemente contro una malattia implacabile. Socio fondatore di Nel sorriso di Valeria e una colonna portante delle sue attività. Un caro amico per me e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ciao Gerardo, riposa in pace, non ti dimenticheremo!".

Anche il sindaco Simone Giglioli lo ha voluto ricordare con una nota su Facebook esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa.

