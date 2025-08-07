Settimana record per il turismo a Lucca, +57% di presenze: "Premiato il lavoro sull'accoglienza"

Attualità Lucca
Oltre 4.600 accessi registrati tra Piazzale Verdi, Castello di Porta San Donato e Porta Elisa dal 28 luglio al 3 agosto 2025

Settimana da record per i centri di accoglienza turistica della città. Dal 28 luglio al 3 agosto 2025 infatti, gli sportelli informativi IAT di Piazzale Verdi, Castello di Porta San Donato e Porta Elisa hanno registrato un totale di 4680 presenze, segnando un significativo +57% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando gli accessi furono 2745, non considerando il centro di Porta Elisa che ancora non era attivo.

Nel dettaglio, il punto di Piazzale Verdi ha accolto 2877 turisti, contro i 2001 dello scorso anno. Aumento importante anche per il Castello di Porta San Donato, passato da 744 a 1454 presenze, mentre Porta Elisa ha contribuito quest’anno con 349 visitatori.

"Siamo soddisfatti – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – perché questi dati premiano anche il lavoro portato avanti dai centri di accoglienza che sono fondamentali per dare al visitatore i giusti consigli per il primo approccio con la cittàAbbiamo voluto rafforzarli, investendo nella loro qualità e presenza capillare, ed è evidente che i turisti ne riconoscono il valore”.

Anche la distribuzione delle mappe turistiche è stata significativa: nella sola settimana in oggetto, sono state consegnate oltre 1700 mappe, un chiaro segno dell’interesse e della vivacità culturale che ruota attorno alla città. "Intanto stiamo lavorando per promuovere la bassa stagione, dalle settimane successive Lucca Comics & Games fino a marzo - conclude l'assessore - Puntare sulla destagionalizzazione resta l'obiettivo dell'amministrazione, spalmando e distribuendo i flussi lungo l'intero arco dell'anno".

Fonte: Comune di Lucca

