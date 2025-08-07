Sicurezza a Fucecchio, Lega: "Tolleranza zero per chi delinque"

"Alla luce degli ultimi eventi di cosidetta microcriminalità (ma per noi è criminalità), accaduti in questi giorni a Fucecchio, come quello della signora derubata al mercato settimanale, della merce che aveva acquistato e quello della spaccata subita da due negozi di Via di Fucecchiello, sarà bene ribadire alcuni concetti fondamentali propedeutici alla Tutela dell'Ordine pubblico e alla Sicurezza dei cittadini", dichiara Marco Cordone (Segretario di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier) che prosegue:"Si parte dal presupposto che la pena debba essre certa ed effettiva senza sconti e permessi vari, tenendo presente che se la pena è dura è certa; non è lapalissiano affermare che i criminali debbano stare in galera. Sono sempre valide le nostre proposte sulla Realizzazione della Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicati completamente al territorio di Fucecchio, proposta su cui il Sindaco Emma Donnini tace alle nostre richieste di chiarimenti e sull'aumento di organico della Polizia Municipale a 18 unità com'era prima del passaggio della Polizia locale alla gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate