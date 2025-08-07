Sicurezza a Fucecchio, Lega: "Tolleranza zero per chi delinque"

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

"Alla luce degli ultimi eventi di cosidetta microcriminalità (ma per noi è criminalità), accaduti in questi giorni a Fucecchio, come quello della signora derubata al mercato settimanale, della merce che aveva acquistato e quello della spaccata subita da due negozi di Via di Fucecchiello, sarà bene ribadire alcuni concetti fondamentali propedeutici alla Tutela dell'Ordine pubblico e alla Sicurezza dei cittadini", dichiara Marco Cordone (Segretario di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier) che prosegue:"Si parte dal presupposto che la pena debba essre certa ed effettiva senza sconti e permessi vari, tenendo presente che se la pena è dura è certa; non è lapalissiano affermare che i criminali debbano stare in galera. Sono sempre valide le nostre proposte sulla Realizzazione della Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicati completamente al territorio di Fucecchio, proposta su cui il Sindaco Emma Donnini tace alle nostre richieste di chiarimenti e sull'aumento di organico della Polizia Municipale a 18 unità com'era prima del passaggio della Polizia locale alla gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
5 Agosto 2025

Fratelli d'Italia Fucecchio: "Presentata querela per diffamazione a mezzo social"

"Non ci siamo mai tirati indietro dal confronto politico anche quando questo è stato aspro e, talvolta, portato avanti da qualcuno con notizie false e con attacchi personali. Stavolta, però, [...]

Fucecchio
Cultura
30 Luglio 2025

Si parla di economia locale e globale alla Festa de l'Unità di Fucecchio

Il comune di Fucecchio ospiterà la "Festa de L'Unità 2095", un'iniziativa che esplorerà le opportunità di sviluppo per l'economia locale attraverso il tema dell'agricoltura e presenterà un libro dedicato invece [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
30 Luglio 2025

Dario Nardella alla Festa de l'Unità a Fucecchio

Nella serata di oggi, mercoledì 30 luglio, alle ore 21 alla Festa de l'Unità a Fucecchio sarà ospite l'europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella. Con lui dialogherà l'ex [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina