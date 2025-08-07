Sicurezza e Piano del Terrafino, Cdx per Empoli: "Mantellassi usa nostro programma"

"Certe soddisfazioni arrivano in ritardo, ma quando arrivano… fanno notizia. Da anni, come Centrodestra per Empoli, portiamo avanti con convinzione alcune proposte concrete per la nostra città, inascoltati. Ma oggi, con un misto di sorpresa e gratitudine, dobbiamo riconoscere che qualcosa è cambiato", affermano il Capogruppo del Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti ed il Vicecapogruppo Gabriele Chiavacci.

"A distanza di un anno dall’inizio della nuova consiliatura, l’Amministrazione comunale guidata da Alessio Mantellassi sembra aver messo mano al nostro programma elettorale. E, a onor del vero, anche con una certa solerzia. Prendiamo ad esempio il recente annuncio ufficiale sul Piano del Terrafino: un progetto di riqualificazione, pianificazione urbana, incentivi alle imprese, welfare aziendale, manutenzione, investimenti in connettività, fino alla nuova rotonda e persino alla Comunità Energetica Rinnovabile. Peccato che tutto ciò – punto per punto – sia stato già presente nel nostro programma elettorale, scritto nero su bianco ben prima delle elezioni. Che si stia finalmente comprendendo che l’area industriale del Terrafino non può essere lasciata a sé stessa? Che servono interventi mirati, urbanisticamente e socialmente? Benvenuti nel mondo reale. Anzi, benvenuti nel programma del Centrodestra per Empoli."

"E sul fronte sicurezza, altro tema caro al nostro gruppo, - continuano i consiglieri - è curioso notare come – proprio in vista delle prossime elezioni regionali – si torni a parlare della necessità di alloggi di servizio per le forze dell’ordine, proposta che abbiamo lanciato anni fa e che è rimasta a lungo ignorata. Ma si sa, quando si avvicinano le urne, anche le orecchie più distratte iniziano a sentire meglio. L’importante, però, è che finalmente si agisca".

"Non possiamo quindi che ringraziare il sindaco Mantellassi e la sua giunta per l'impegno con cui stanno attuando il nostro programma - concludono i consiglieri del Centrodestra empolese Poggianti e Chiavacci - Per completezza, ci permettiamo solo di suggerire una cosa: alla prossima tornata elettorale, se volete risparmiarvi mesi di studio, potete semplicemente chiedere una copia aggiornata del nostro programma. È gratuito, ben scritto e funziona".

Fonte: Centrodestra per Empoli