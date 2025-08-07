Stadio, Palazzetto e piscina, Nascosti (FI): "PD attacca il Governo, ma utilizza i suoi fondi per opere"

Nicola Nascosti (Forza Italia) 'bacchetta' il PD in una nota dove segnala come mentre il senatore Dario Parrini attacca il Governo Meloni sui social, "il sindaco Mantellassi, dello stesso partito stia mettendo in cantiere alcune opere importanti per Empoli grazie al contributo determinante delle risorse messe a disposizione, tramite bando, dalla presidenza del consiglio dei ministri di Giorgia Meloni". Tra questi, fondi indica quelli per parchi sportivi, una nuova piscina, un palazzetto e il restyling dello stadio Castellani.

Ecco la nota:

Nei giorni scorsi il senatore del PD, Dario Parrini, ha attaccato violentemente il governo Meloni in due post sulla sua pagina facebook. Un punto di vista legittimo, anche se gli aggettivi usati sono oggettivamente pesanti. Colpisce che contemporaneamente il sindaco Mantellassi, dello stesso partito, stia mettendo in cantiere alcune opere importanti per Empoli grazie al contributo determinante delle risorse messe a disposizione, tramite bando, dalla presidenza del consiglio dei ministri di Giorgia Meloni. Mi riferisco al bando ‘Illumia' grazie al quale il comune si è aggiudicato 200 mila euro a fondo perduto (bando ministeriale Sport e Salute) con i quali verranno realizzati parchi sportivi nelle frazioni. Oltre a questo ci sono poi i fondi per i contratti di riqualificazione urbana con i quali verranno reperiti i fondi per realizzare la nuova piscina ed il bando “Sport e Periferie 2025”, anch'esso a firma Giorgia Meloni, col quale si punta a realizzare un nuovo palazzetto polifunzionale a Ponte a Elsa da mille posti.

Il tutto senza dimenticare l'atteso contributo di 10 milioni di euro del ministero dello Sport (ricordo il cordiale incontro con il ministro Andrea Abodi a Empoli in occasione della presentazione del progetto del nuovo stadio) per il restyling del Castellani ed il progetto di riqualificazione del Terrafino che prevede la costituzione di una comunità energetica che consentirà alle imprese forti risparmi sul costo dell'energia. Una questione che questo Governo ha sbloccato con decreto dopo anni di attesa.

Questi sono importanti interventi che mi auguro vengano realizzati al più presto e di cui anche il sottoscritto andrà orgoglioso quando saranno realizzati. Il tutto grazie un Governo che ha compreso le necessità di riqualificazione urbana e periferica del nostro territorio mettendo a disposizione risorse che prima non c'erano. Naturalmente un bravo al Comune di Empoli nel fare il progetto ed aggiudicarsi le risorse.

Alla luce di questi fatti oggettivi, quello che non capisco è l'atteggiamento bipolare del PD e dei suoi esponenti di punta che, con aggettivi irricevibili e istituzionalmente offensivi, alla fine disconoscono l'operato dell'amministrazione a guida Pd.

Ai posteri l'ardua sentenza, noi di Forza Italia siamo fieri delle ricadute positive sul territorio empolese dell'operato di questo Governo e felici di aver dato il nostro contributo.