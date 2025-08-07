Stefano Bollani in concerto a Castelnuovo di Garfagnana con “Piano Solo”

Quando Stefano Bollani sale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato: “Piano Solo” è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento. E così sarà sabato 9 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, dove il geniale pianista e compositore approderà nell’ambito di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che per tutto agosto porterà musica, teatro ed eventi nel cuore della Garfagnana.

Al pianoforte, Bollani riesce a creare sempre qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività. Con un unico punto fermo: la grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste.

Musica come enorme gioco da reinventare in continuazione, da solo o con i partner più diversi. Bollani cerca stimoli in tutta la musica del passato ma soprattutto esplora il presente, l’attimo, improvvisando a fianco di grandi artisti e incidendo per le etichette di jazz più prestigiose.

Quando non suona, Bollani scrive libri, inventa spettacoli teatrali e conduce programmi radio e tv: tra le esperienze recenti, la striscia quotidiana preserale “Via dei matti n° zero”, su Rai 3 insieme a Valentina Cenni, giunta alla quinta edizione.

I biglietti – posti numerati da 25,30 a 50 euro - sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario).

PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, il festival vedrà ospiti nei prossimi giorni Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, The Kolors, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero. Programma completo e prevendite sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it. Info tel. 0583 641007 – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.

MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE - Alla sua sesta edizione, "Mont’Alfonso sotto le stelle" si conferma tra le gemme dell’estate toscana, incastonato in un paesaggio che incanta gli amanti dei sentieri, delle vette silenziose e della natura incontaminata. Il festival nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Biglietti Stefano Bollani

Primo settore 50 euro

Secondo settore 40,25 euro

Terzo settore 31euro

Quarto settore 25,30 euro

Prevendite

Sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana. Nei prossimi giorni, le prevendite saranno disponibili anche presso gli uffici della Pro Loco a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007).

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). È possibile acquistare il biglietto riservato anche a distanza, tramite bonifico bancario.

Fonte: Ufficio stampa

