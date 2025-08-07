Tentata rapina alle poste di San Miniato, individuati e denunciati anche due complici

Cronaca
Le successive indagini al tentato colpo dello scorso marzo, hanno ricostruito una rete di complici

Due persone, ritenute complici della tentata rapina all'ufficio postale di San Miniato, avvenuta lo scorso 14 marzo in via IV Novembre, sono state identificate e denunciate dai carabinieri. La rapina era stata sventata grazie al tempestivo intervento dei militari che, durante un servizio di controllo del territorio, avevano notato due individui con il volto coperto da passamontagna che stavano per irrompere nell'ufficio. In quel caso i militari erano riusciti a bloccare e arrestare in flagranza uno dei malviventi e, poco dopo, a catturare anche il secondo mentre tentava la fuga a bordo di un'auto rubata, con targa contraffatta.

Le indagini sono proseguite senza sosta anche con l'analisi dei cellulari sequestrati e l'esame approfondito delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. Ricostruita la dinamica dell'evento, è stata accertata la presenza di una rete di complici: due di questi che secondo le indagini supportavano la banda, in seguito ai nuovi elementi raccolti sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.

Notizie correlate

Bibbona
Cronaca
7 Agosto 2025

Picchiano e derubano un giovane in un locale: denunciati tre minorenni

Sono un 15enne e due 17enni della zona di Firenze gli aggressori di un 20enne di Bibbona. I tre minorenni sono stati denunciati dalla procura minorile dai carabinieri del comune [...]

Empoli
Cronaca
7 Agosto 2025

Dramma vicino Feltre: auto contro bici, muore 76enne empolese

Un tragico incidente ha portato via Mauro Matucci, Empoli è in lutto. Aveva 76 anni, da qualche anno viveva in Veneto a Feltre, dove si era trasferito dopo la pensione [...]

Pontedera
Cronaca
7 Agosto 2025

Dovevano scontare la pena in carcere, vengono arrestati a Pontedera

La polizia a Pontedera ha effettuato diversi servizi straordinari di controllo del territorio diretti al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla prevenzione di reati. Tre i casi più importanti. Un 30enne [...]


