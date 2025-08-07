Tentata rapina alle poste di San Miniato, individuati e denunciati anche due complici

Due persone, ritenute complici della tentata rapina all'ufficio postale di San Miniato, avvenuta lo scorso 14 marzo in via IV Novembre, sono state identificate e denunciate dai carabinieri. La rapina era stata sventata grazie al tempestivo intervento dei militari che, durante un servizio di controllo del territorio, avevano notato due individui con il volto coperto da passamontagna che stavano per irrompere nell'ufficio. In quel caso i militari erano riusciti a bloccare e arrestare in flagranza uno dei malviventi e, poco dopo, a catturare anche il secondo mentre tentava la fuga a bordo di un'auto rubata, con targa contraffatta.

Le indagini sono proseguite senza sosta anche con l'analisi dei cellulari sequestrati e l'esame approfondito delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. Ricostruita la dinamica dell'evento, è stata accertata la presenza di una rete di complici: due di questi che secondo le indagini supportavano la banda, in seguito ai nuovi elementi raccolti sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.

