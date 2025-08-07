Tragedia sull’A11 a Lucca: muore motociclista 70enne

Un uomo di 70 anni, residente a Lucca, ha perso la vita nel tardo pomeriggio in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A11, all’altezza del km 77 sul viadotto Belvedere. L’anziano era in sella a una moto quando è avvenuto lo schianto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, giunti con un’ambulanza da Massarosa e un’automedica da Viareggio.

Notizie correlate